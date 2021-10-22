Назарбаев рассказал, что повлияло на его решение об отставке (видео)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые рассказал, что в 2011 году перенес серьезную операцию на позвоночнике. По его словам, состояние здоровья в итоге повлияло на его решение уйти с поста главы государства в 2019 году. Об этом он поведал в документальном фильме "Штрихи к портрету. Откровение", пишет ТАСС.

"Я сейчас скажу вещь, которую я никогда не говорил, это будет сенсация - я перенес операцию на позвонке, на спине, очень серьезную операцию", - сказал он в документальном фильме "Штрихи к портрету", который был показан в четверг в эфире республиканского телеканала "Хабар".

По его словам, 8 марта 2011 года он присутствовал на концерте, после окончания которого почувствовал, что не может переставить ногу.

"Оказалось, что у меня проблемы в позвонках, и сделал операцию. Вылечился, все нормально. Это тоже имело значение для принятия решения мной. Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят. Надо было уходить, уходить еще был не готов, потому что вопрос преемника не был решен. Я считаю правильным [решение об отставке в 2019 году], прошло более двух лет, я не жалею", - отметил бывший глава государства.

Назарбаев также пояснил, что кроме этого случая, он никогда ничем не болел. "И сейчас не болею", - добавил первый президент Казахстана.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, заявил о сложении полномочий. Новым президентом республики стал Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а также имеет статус почетного сенатора. Назарбаеву 6 июля исполнился 81 год.