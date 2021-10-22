На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок ограничено движение

Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД. Согласно их данным, сегодня, с 9 часов на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок временно ограничено движение для всех видов транспорта в связи с обильными осадками и пургой, видимость на перевалах стала минимальной, вследствие чего замедлилось движение автотранспортных средств.

Движение у поста "Чычкан" в Жалал-Абадской области для всех видов транспорта временно закрыто, со стороны села Сосновка в Чуйской области и у села Осмонкулова в Таласской области ограничены движения для большегрузных транспортных средств.

В данное время на перевале Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Отмок и в долине Суусамыр идут работы по подсыпке инертных материалов и по уборке снега с дорожного полотна. Движение будет восстановлено после окончания дорожных работ.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД призывает водителей большегрузных транспортных средств и автолюбителей на время проведения профилактических мероприятий отложить запланированное движение в указанном направлении и поменять шины автомобилей на зиму, подготовить необходимое оборудование для переезда через перевалы.