Погода
$ 84.74 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок ограничено движение

263  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД. Согласно их данным, сегодня, с 9 часов на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок временно ограничено движение для всех видов транспорта в связи с обильными осадками и пургой, видимость на перевалах стала минимальной, вследствие чего замедлилось движение автотранспортных средств.

Движение у поста "Чычкан" в Жалал-Абадской области для всех видов транспорта временно закрыто, со стороны села Сосновка в Чуйской области и у села Осмонкулова в Таласской области ограничены движения для большегрузных транспортных средств.

В данное время на перевале Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Отмок и в долине Суусамыр идут работы по подсыпке инертных материалов и по уборке снега с дорожного полотна. Движение будет восстановлено после окончания дорожных работ.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД призывает водителей большегрузных транспортных средств и автолюбителей на время проведения профилактических мероприятий отложить запланированное движение в указанном направлении и поменять шины автомобилей на зиму, подготовить необходимое оборудование для переезда через перевалы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408278
Теги:
МВД, погода, ГУОБДД, снег
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  