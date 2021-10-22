Задержан мужчина, который угрожал журналистке в кафе

В Бишкеке несколько дней назад журналист из "МедиаХаба Али Токтакунова" Мээрим Айныкеева заявила, что ей в кафе угрожал мужчина, представившийся сотрудником ГКНБ.

Сегодня, 22 октября, пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщает, что задержан мужчина, который ей угрожал. ГКНБ сообщает, что в рамках рассмотрения поступившего заявления от гражданки Мээрим Айныкеевой по факту якобы оказанного давления со стороны неизвестного лица, представившегося сотрудником ГКНБ КР, был установлен и доставлен в приемную ГКНБ житель Бишкека Н.М уулу, временно неработающий.

Н. М.уулу пояснил, что в ночь с 11 на 12 октября отдыхал в ресто-баре "Шахрезада" в подвыпившем состоянии, где также находилась Мээрим Айныкеева, которую он знал по месту своей прежней работы.

Н.М. уулу признал, что предпринял неудачные попытки завязать разговор с Айныкеевой и в шуточной форме представился сотрудником ГКНБ. При этом Н.М.уулу не являлся сотрудником ГКНБ КР и раскаивается в содеянном.

В настоящее время материалы переданы в Главное следственное управление ГКНБ для дачи правовой оценки действиям Н.М. уулу.