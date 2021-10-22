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ГНС проводит обучение налогоплательщиков

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане государственная налоговая служба на постоянной основе проводит обучающие семинары для налогоплательщиков не только для своих сотрудников, но и студентов вузов, предпринимателей, плательщиков налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сообщается, что это делается с целью разъяснения внесенных изменений в налоговое и страховое законодательства КР ГНС проведены тренинги для предпринимателей по заполнению новой объединенной формы отчета по подоходному налогу, страховым взносам и трудовым отношениям.

Через социальные сети организованы видео уроки по налоговой грамотности.

Обучающий цикл состоит из более 10 анимационных роликов, включающих как налоговые режимы Кыргызстана, так и определенные виды налогов, и направлен на повышение налоговой грамотности молодого поколения, а также налоговой культуры в целом. Видео уроки из серии "Все о налогах Кыргызстана" созданы в рамках проекта JICA "Улучшение системы развития кадрового потенциала ГНС при ПКР".

В период декларационной кампании для государственных органов проведен цикл онлайн обучений, а также информационные семинары на тему "Декларирование доходов, расходов, обязательств и имущества лицами, замещающими или занимающими государственные и муниципальные должности", "О правильности заполнения ЕНД FORM STI-155".

Кроме того, в 501 общеобразовательной школе и образовательных учреждениях республики ГНС были проведены уроки налоговой грамотности, в которых приняли участие 48 тысяч 66 учащихся 8-11 классов.

Более 70 представителей профессорско-преподавательского состава ВУЗов республики прошли онлайн курсы повышения квалификации по налоговым вопросам.


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URL: https://www.vb.kg/408280
Теги:
налоги, Кыргызстан
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