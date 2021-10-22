Министр МВД побывал на полицейском саммите Сеуле

В рамках международного полицейского саммита проходящего в городе Сеул состоялась двусторонняя встреча министра внутренних дел КР Улана Ниязбекова с генеральным комиссаром национального агентства полиции Республики Корея Ким Чанг Ёнгом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе встречи Улан Ниязбеков поздравил Ким Чанг Ёнга с 76-й годовщиной образования корейского национального полицейского агентства и отметил позитивную динамику развития сотрудничества. Он подчеркнул, что МВД КР с большим интересом наблюдает за деятельностью национального агентства полиции Республики Корея в вопросах предупреждения и борьбы с преступностью с применением современных инновационных методов и технологий.

В свою очередь, генеральный комиссар Национального агентства полиции Республики Корея Ким Чанг Ёнг, поблагодарил кыргызскую сторону и подтвердил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

В завершении встречи, Улан Ниязбеков пригласил корейских коллег посетить оздоровительные учреждения МВД Кыргызской Республики, расположенные на берегу жемчужины Кыргызстана, озера Иссык-Куль.