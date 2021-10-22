Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь храму в Кыргызстане

Российские военнослужащие объеденной российской военной базы в Кыргызстане оказали гуманитарную помощь храму в городе Кант, который построен в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал объединенной российской военной базы собрали теплые одежду и обувь, а затем передали настоятелю храма. Впоследствии вещи будут переданы детям и взрослым, которые находятся в трудном социальном положении.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников организации договора о коллективной безопасности в Кыргызстане.