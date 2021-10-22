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Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь храму в Кыргызстане

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- Айжан Мамбеталиева
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Российские военнослужащие объеденной российской военной базы в Кыргызстане оказали гуманитарную помощь храму в городе Кант, который построен в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал объединенной российской военной базы собрали теплые одежду и обувь, а затем передали настоятелю храма. Впоследствии вещи будут переданы детям и взрослым, которые находятся в трудном социальном положении.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников организации договора о коллективной безопасности в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/408283
Теги:
Кант, Россия, Кыргызстан
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