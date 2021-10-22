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Эксперты по делам религии из КР и Турции договорились о сотрудничестве

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке директор Государственной комиссии по делам религий КР (ГКДР КР) Тойгонбай Абдыкаров встретился с председателем Управления по делам религий Турецкой Республики Али Эрбашем.

В ходе встречи стороны обсудили работу по улучшению взаимодействия государства и религиозных организаций, также обсуждались вопросы религиозной грамотности общества, распространения истинных исламских ценностей, добрососедства и уважения других культур и цивилизаций.

Директор ГКДР Тойгонбай Абдыкаров подробно рассказал о государственной политике в области религии, подчеркнув необходимость совершенствования системы религиозного образования, повышения грамотности духовенства.

В свою очередь профессор Али Эрбаши выразил благодарность в позиции государства в создании условий для партнерских отношений и отметил важность проводимой государственной политики в религиозной сфере. Он также предложил сотрудничать в предотвращении радикализма и экстремизма. Также предложил проводить совместную работу по предупреждению радикализма и экстремизма.


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URL: https://www.vb.kg/408284
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, Турция, Кыргызстан
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