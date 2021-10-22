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В генпрокуратуре пояснили, за что арестован глава УВД Октябрьского района

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Начальник УВД Октябрьского района Бишкека Улан Аалиев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, надзорным органом выявлены факты пыток, вымогательства взятки в особо крупном размере и злоупотребления должностным положением.

"Должностные лица районного УВД в рамках досудебного производства вымогали у Асыл Талиповой деньги под предлогом ареста. Начальник УВД района в сговоре с отдельными лицами неоднократно психологически и морально давил на женщину. Начаты досудебные производства по статьям "Пытки", "Злоупотребление должностным положением" и "Вымогательство взятки" УК КР. Следственной группой Военной прокуратуры задержаны начальник УВД Октябрьского района Бишкека Уланбек Аалиев, бывший замначальника следственной службы УВД Талгат Куватбеков и следователь УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ", - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, после того, как мать шестерых детей Асылу Талипову задержали и водворили в СИЗО-1 адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину. На следующий день ее выпустили под домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/408296
Теги:
Генеральная прокуратура, УВД, задержание, Октябрьский район
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