"Бесплодие мужчин становится все более серьезной проблемой здравоохранения"

Казалось бы, на фоне достаточно стабильной рождаемости в Кыргызстане все более серьезные опасения у нас, врачей, вызывают проблемы мужского репродуктивного здоровья. Не менее 40 процентов семейных пар – это только те, которые обратились к специалистам - не могут иметь детей по причине мужского нездоровья. Не исключаю, что на самом деле таких мужчин может быть даже больше.

Существует распространенный стереотип, что ответственность за неудачу в наступлении беременности лежит исключительно на женщине, однако это далеко не так, - заявил в интервью VB.KG известный в нашей стране акушер-гинеколог, профессор Арсен Аскеров, который ответил на вопросы нашего информагентства, почему мужское бесплодие принимает такие масштабы, когда обращаться к специалисту и как стать отцом.

- На днях я встречался со своими коллегами – репродуктологами, которые занимаются искусственным оплодотворением – ЭКО. Мы как раз обсуждали, почему в Кыргызстане молодеет мужское бесплодие, почему к ним все чаще стали обращаться супружеские пары с проблемами сексуального и репродуктивного здоровья именно мужчин. Анализы спермограммы и ее параметры, которые имели место у мужчин ранее, были намного лучше, чем у тех, кто обследуется сейчас. У достаточно большой группы мужчин либо не хватает количества сперматозоидов, либо они малоподвижны, нежизнеспособны, либо есть патология в их строении.

Может ли некачественный сперматозоид оплодотворить яйцеклетку и что тогда произойдет?

- Может, но в таком случае возможна неправильная закладка эмбриона, а в результате произойдет выкидыш на раннем сроке или регресс. Чаще в этом винят женщину, но если в анемнезе есть невынашивание, то это повод прийти к врачу паре вместе.

Почему сильный пол становится таким, мягко говоря, уязвимым, если не сказать слабым?

- Основная причина, очень характерная для нашей страны, - это инфекции, передающиеся половым путем. Я думаю, что это идет в свою очередь из-за отсутствия знаний о сексуальном и репродуктивном здоровье нашей молодежи. Ранняя половая жизнь, беспорядочные, случайные сексуальные контакты, причем, судя по росту вензаболеваний, незащищенные, то есть без использования контрацептивных средств. Во всех этих моментах мужчина упускает контроль за своим поведением, которое должно быть направлено на безопасность.

Конечно, сказывается и неправильный образ жизни, который ведет наша молодежь. Сейчас вроде много говорят о здоровом образе жизни, но, похоже, до молодежи это не доходит, а жаль, поскольку от того, как мы живем, зависит напрямую наше здоровье или нездоровье, наоборот. Так вот пренебрежение элементарными правилами здорового образа жизни сильно и отрицательно влияет на сперматогенез. Качество и количество сперматозоидов зависят также и от питания, витаминов, особенно витамина Д, плохо влияют на мужское репродуктивное здоровье стрессы и, повторяю, беспорядочная половая жизнь. А также безответственное отношение к себе (простуды, переохлаждение) может привести к нарушениям.

Наука говорит и о таких отрицательных моментах, как телефон в кармане брюк, ноутбук на коленях, ожирение, которое так широко распространенное сейчас среди подрастающего репродуктивного поколения. Есть опасности и риски при бесконтрольном использовании анаболических стероидов, которые привлекают молодежь тем, что они красиво формируются тело и фигуру, но при этом те органы-мишени, которые участвуют в процессе созревания сперматозоидов, могут сильно пострадать. И восстановление их после отмены этих средств произойдет не у всех и не на сто процентов. У большинства выработка сперматозоидов может не восстановиться вообще.

Как врач, что вы предлагаете для решения проблемы мужского бесплодия, пока она не приобрела масштаб государственной?

- Репродуктивное и сексуальное здоровье всегда должно быть государственной задачей. И нашу молодежь, в частности, парней, коль мы говорим о мужском здоровье, надо учить здоровому образу жизни и безопасному сексу. А для этого должны работать государственные программы. Конечно, каждый уважающий себя юноша, молодой мужчина должен прежде всего помнить, что его сексуальное и репродуктивное здоровье – это основа, по сути, всей его будущей жизни. И прежде всегда он сам должен контролировать свое поведение и здоровье. Но для этого он должен знать их основы, а вот как донести эти знания до него, должно позаботиться государство.

Чаще всего проблемы мужского здоровья, а скорее нездоровья, и в частности, бесплодия, вскрываются, когда он женился. Такие браки, как правило, недолговечны. Женщина уходит, а мужчина становится еще и социальным инвалидом. Если повезет, они с женой обратятся к хорошему репродуктологу. А если не повезет?

Государство в этой ситуации должно помогать или это семейная проблема?

- Конечно, это и его забота. Есть разные центры репродукции человека, которые вплотную занимаются этой проблемой. Надо усиливать их кадровый, профессионально-технический потенциал. Но эти услуги тем не менее стоят немалых денег. И вот уж поистине, как говорят, береги здоровье смолоду, особенно репродуктивное.

Но подросток может даже не знать, что у него проблемы с репродуктивной функцией…

- Парни – особый контингент. Они любят не только конфиденциальность и приватность. они любят уважительное, доброжелательное к ним отношение. Было бы замечательно, если бы у нас были службы, специалисты которых могли откровенно побеседовать с молодым человеком о половой грамотности и личной гигиене, мерах предохранения и сохранения репродуктивного потенциала, грамотно и без стеснения рассказать об опасных симптомах того или иного вензаболевания.

Тем более, если бы эти службы работали в тандеме с учебными заведениями. Именно в образовательных учреждениях, на мой взгляд, должен быть отлажен алгоритм получения знаний о репродуктивном здоровье подростков: куда юноше можно обратиться за консультацией. Да и сами учебные заведения должны заниматься образованием молодежи в плане репродуктивного здоровья.

К сожалению, система сейчас не готова предоставлять ни консультационные услуги, ни образовательные в плане профилактики тех же инфекций, передающихся половым путем.

Может быть, надо разработать и издать информационный постер об опасных признаках заболевания и какие анализы надо сдать. И если, что называется, "сорвался", то знать, где пройти обследование, профилактическое лечение от тех же инфекций, передающихся половым путем, а не надеяться, что пронесет.

Например, какие надо сдать анализы?

- Традиционный анализ – мазок сейчас ничего не дает. ПЦР-анализ мочи, по ней определяют наличие инфекции, например, хламидий или какой-то другой вирусной инфекции, надо сдать кровь на сифилис, на ВИЧ. Это три основных показателя, о которых должен знать каждый молодой человек. И при любом половом контакте, разумеется, пользоваться презервативом.