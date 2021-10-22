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ГКНБ задержал главного специалиста ЗАГСа Кара-Кулжинского района

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане задержан главный специалист ЗАГСПРН Кара-Кулжинского района Ошской области "О.Т.А.".

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности, задержание специалиста прошло 20 октября в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению фактов злоупотребления должностным положением государственными служащими в системе государственных органов и ОМСУ.

Установлено, что "О.Т.А." злоупотребляя своим должностным положением, на основании поддельных документов, незаконно изготовил и выдал паспорта гражданина Кыргызской Республики гражданам Узбекистана "Ю.М.У." и "С.М.С." за определенные денежные вознаграждения.

Задержанный "О.Т.А." согласно ст. 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР начато досудебное производство, зарегистрированное в ЕРПП по ст. 320 ч. 2 (Злоупотребление должностным положением) и ст. 330 ч. 2 (Незаконная выдача паспорта) УК КР.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению связей задержанного из числа должностных лиц ДРНАГС КР, а также других фактов незаконного документирования иностранных граждан в ЗАГСПРН Кара-Кулжинского района Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/408298
Теги:
ГКНБ, загс, паспорт, подделка, Документ
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