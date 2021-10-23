Погода
$ 84.63 - 84.90
€ 98.07 - 99.55

Бишкекчан приглашают на саунд-перформанс ударной группы TENDO

345  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Арт-фестиваль "МИКСТУРА" продолжается саунд-перформансом на открытом воздухе ударной группой TENDO. Уже в эти выходные в Дубовом парке пройдет уникальное для города шоу, на котором бишкекчане смогут насладиться танцами и звучанием японских барабанов. 

Группа TENDO, возникшая на стыке культур, таких разных, но в тоже время таких близких, представляют экспериментальное шоу КУБ. Музыканты описывают предстоящее шоу как форму, связывающую два совершенно противоположных мира: повседневный и духовно-культурный. Идея шоу - попытаться объединить миры в единое целое, найти контакт и гармонию между ними.  

Выступления пройдут 23 и 24 октября в Дубовом парке.   

С 18 до 19 часов 30 минут. Вход свободный. 

Шоу КУБ проходит в рамках арт-фестиваля "МИКСТУРА" при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408303
Теги:
концерт, музыка, Япония, Кыргызстан, Сорос-Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  