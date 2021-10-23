Бишкекчан приглашают на саунд-перформанс ударной группы TENDO

Арт-фестиваль "МИКСТУРА" продолжается саунд-перформансом на открытом воздухе ударной группой TENDO. Уже в эти выходные в Дубовом парке пройдет уникальное для города шоу, на котором бишкекчане смогут насладиться танцами и звучанием японских барабанов.

Группа TENDO, возникшая на стыке культур, таких разных, но в тоже время таких близких, представляют экспериментальное шоу КУБ. Музыканты описывают предстоящее шоу как форму, связывающую два совершенно противоположных мира: повседневный и духовно-культурный. Идея шоу - попытаться объединить миры в единое целое, найти контакт и гармонию между ними.

Выступления пройдут 23 и 24 октября в Дубовом парке.

С 18 до 19 часов 30 минут. Вход свободный.

Шоу КУБ проходит в рамках арт-фестиваля "МИКСТУРА" при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".