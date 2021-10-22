Правозащитница: Больные диабетом II типа в тюрьмах не получают инсулин

Юрист Индира Саутова рассказала VB.KG о проблеме доступа осужденных в КР к инсулину.

"У нас уже давно в пенитенциарной системе сложилась и не решается проблема качества лекарственных средств и доступа к лекарственным средствам. В частности, это распроатраняется на инсулинозависимых людей, находящиеся в закрытых учреждениях", - говорит правозащитница.

Осужденные кыргызстанцы с диагнозом "диабет II типа", как и другие инсулинозависимые граждане КР, состоят на учете и по закону КР должны получать инсулин бесплатно от эндокринологической службы.

"Однако в тюрьме они его не получают. Их родственники по месту регистрации берут препарат и привозят осужденным. Везут его из Кызыл-Кии или еще откуда-то. Хотя эта проблема могла быть легко решена на межведомственном уровне в рамках соглашения между ГСИН и Минздравом, бремя доставки инсулина ложится на родственников осужденного. И тут совершенно непонятно, как выживают те, у кого родных нет либо они отказались от них?" - говорит Саутова.

Она отмечает, что ситуация в любом случае ненормальная, поскольку государство несет ответственность за тех, кто находится в закрытых учреждениях, и просто обязано выстроить логистику поставок инсулина для осужденных.

"При этом нужно понимать, что неграждане КР, в принципе, не могут получить инсулин в нашей стране. Бесплатные госгарантии на них не распространяются, а купить препарат в аптеке невозможно. Естественно, это относится и к осужденным иностранцам", - поясняет правозащитница.

При этом, подчеркивает она, среди осужденных неграждан Кыргызстана, много уроженцев нашей республики, которые поменяли гражданство в связи с трудовой миграцией.

Более подробно о проблеме доступа осужденных к инсулину смотрите в видео.