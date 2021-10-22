Погода
$ 84.74 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

Правозащитница: Больные диабетом II типа в тюрьмах не получают инсулин

84  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Юрист Индира Саутова рассказала VB.KG о проблеме доступа осужденных в КР к инсулину.

"У нас уже давно в пенитенциарной системе сложилась и не решается проблема качества лекарственных средств и доступа к лекарственным средствам. В частности, это распроатраняется на инсулинозависимых людей, находящиеся в закрытых учреждениях", - говорит правозащитница.

Осужденные кыргызстанцы с диагнозом "диабет II типа", как и другие инсулинозависимые граждане КР, состоят на учете и по закону КР должны получать инсулин бесплатно от эндокринологической службы.

"Однако в тюрьме они его не получают. Их родственники по месту регистрации берут препарат и привозят осужденным. Везут его из Кызыл-Кии или еще откуда-то. Хотя эта проблема могла быть легко решена на межведомственном уровне в рамках соглашения между ГСИН и Минздравом, бремя доставки инсулина ложится на родственников осужденного. И тут совершенно непонятно, как выживают те, у кого родных нет либо они отказались от них?" - говорит Саутова.

Она отмечает, что ситуация в любом случае ненормальная, поскольку государство несет ответственность за тех, кто находится в закрытых учреждениях, и просто обязано выстроить логистику поставок инсулина для осужденных.

"При этом нужно понимать, что неграждане КР, в принципе, не могут получить инсулин в нашей стране. Бесплатные госгарантии на них не распространяются, а купить препарат в аптеке невозможно. Естественно, это относится и к осужденным иностранцам", - поясняет правозащитница.

При этом, подчеркивает она, среди осужденных неграждан Кыргызстана, много уроженцев нашей республики, которые поменяли гражданство в связи с трудовой миграцией.

Более подробно о проблеме доступа осужденных к инсулину смотрите в видео.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408311
Теги:
ГСИН, права человека, правозащитники
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  