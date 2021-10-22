В Кара-Балте от побоев умер мужчина, один из его обидчиков в розыске

В Кара-Балте в результате побоев скончался 24-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 12 октября в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение из реанимационного отделения территориальной больницы Жайылского района о том, что был доставлен с телесными повреждениями 24-летний житель Кара-Балта Ж.М.

19 октября потерпевший Ж.М. от полученных телесных повреждений, не приходя в сознание, в коматозном состоянии скончался в больнице.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного ст. 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

По предварительным данным, было установлено, что Ж.М. был избит своими знакомыми, находясь на одной из улиц Кара-Балты.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ Жайылского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был установлен и задержан один из подозреваемых, им оказался 24-летний А.И. он был водворен в ИВС, позже в отношении него районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В отношении другого подозреваемого 31-летнего Т.В. в порядке ст. ст. 234-235 УПК КР, был заочно уведомлен о совершении преступления, он был объявлен в розыск.

Досудебное производство продолжается.