Кыргызстан готов к получению вакцины Pfizer

Поступление вакцины Pfizer BioNTech в Кыргызстан по международному механизму KOVAX ожидается 27 октября.

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил Республиканский центр иммунопрофилактики и проинспектировал условия для хранения и использования вакцин, а также ознакомился с готовностью сотрудников центра к приему, транспортировке вакцины Pfizer BioNTech. Также был проинформирован о технических характеристиках 4-х низкотемпературных холодильников, полученных по линии международного механизма KOVAX.

Кроме того, министр посетил и другие организации общественного здравоохранения республиканского уровня, побеседовал с коллективами организаций, выслушал их проблемы и предложил пути их решения. Он дал поручение руководителям службы госсанэпидемнадзора обратить особое внимание на состояние и условия работы ПЦР- лабораторий.

"Мы должны быть готовы к эпидемиологическому подъему сезонных вирусных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции. В связи с этим в настоящее время планируется расширить лабораторные подразделения Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В целях исключения длинных очередей на ПЦР-исследование будем постоянно пополнять запас необходимых инструментов и оборудований", - сказал министр.

Алымкадыр Бейшеналиев был подробно проинформирован о запасе необходимых реагентов и оборудованиях для проведения ПЦР-исследований, и ознакомился с работой отделов по диагностике COVID-19 ДГСЭН и ЦГСЭН. Он также проверил готовность организаций общественного здравоохранения к ОЗП.