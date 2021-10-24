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Немка Марта Штирнер реализует проект по поддержке детского сада в Тамчы

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- Айжан Мамбеталиева
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Консул консульского агентства КР во Франкфурте-на-Майне в городе Тюбинген встретился с гражданкой Германии Мартой Штирнер, реализующей проект по поддержке и шефству над детским садом в селе Тамчы Иссык-Кульской области Кыргызстана, в котором воспитываются 230 детей из трех близлежащих сел.

Поддержка детского сада включает в себя помощь в содержании фруктового сада, расположенного тут же недалеко в Тамчы на площади земли в один гектар, для которого Мартой Штирнер из пожертвований собираются финансовые средства и используются для покупки саженцев, их полива, установки забора, хозяйственной инфраструктуры.

С марта 2021 года во фруктовом саду были посажены около 460 саженцев деревьев вишни, абрикосов, груш и яблок. Между деревьев на площади высаживаются овощи. Выращенный урожай используется для детей вышеуказанного детского сада, а излишки продаются на базаре и вырученные за это деньги расходуются также на нужды детского сада.

Марта Штирнер в 90-х годах прошлого века, на заре независимости нашей страны, жила и работала в Кыргызстане, преподавая немецкий язык и организовывая курсы повышения квалификации для кыргызстанских учителей немецкого языка. С тех пор у нее много друзей и знакомых в Кыргызстане.

В 2019 году Марта Штирнер организовала поездку в Кыргызстан для своих бывших учителей-коллег из Германии. После примерно 20 дней поездки по Кыргызстану, очарованные красотой природы и гостеприимством кыргызстанцев, было решено создать общественное объединение "Друзей Кыргызстана" в Тюбингене, в которое входит уже более 20-и граждан Германии и нашей страны. Основной целью создания объединения "Друзей Кыргызстана" в Тюбингене стала именно поддержка детского сада в с.Тамчы, в том числе через финансирование фруктового сада этого села.

В ходе встречи кыргызский консул выразив искреннюю признательность, вручил Марте Штирнер благодарственную грамоту от имени посла КР в Германии Эрлана Абдылдаева за существенный вклад в развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Федеративной Республикой Германия. Также было отмечено, что данный социально значимый проект в селе Тамчы Иссык-Кульской области Кыргызстана определенно мог бы быть примером для подражания для кыргызстанцев, имеющих определенные ресурсы, как за рубежом, так и в самом Кыргызстане, а также множества общественных диаспоральных объединений кыргызстанцев за рубежом, с тем чтобы такие мини-проекты социально-гуманитарного характера в перспективе реализовывались по всей территории нашей страны.


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URL: https://www.vb.kg/408326
Теги:
Германия, дети, консульство, посольство, Кыргызстан
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