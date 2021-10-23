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В детском противотуберкулезном центре развернуты дополнительные койки

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерством здравоохранения в целях разгрузки Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и Национального центра охраны материнства и детства развернуты дополнительные койки для приема детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией.

В связи с сезонным эпидемическим подъемом острых респираторных вирусных инфекций для своевременного предоставления медицинской помощи детям с ОРВИ и пневмонией неуточненной этиологии, на базе Городского детского центра профилактики и реабилитации туберкулеза будет развернут дополнительный временный инфекционный стационар для госпитализации и лечения детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Во временный стационар будут направляться дети со среднетяжелой степенью заболевания.

Дополнительные койки для приема детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией также развернуты и на базе Республиканского диагностического центра.


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URL: https://www.vb.kg/408328
Теги:
дети, ОРВИ, Бишкек, больница, Минздрав
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