Жапаров: Мы прекратили продажу мест в партийных списках

На предстоящих выборах депутатов мы прекратили продажу мест в партийных списках, а также упразднили все коррупционные схемы также упразднены. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, теперь будет смешанная парламентская система.

"Мы делаем все возможное, чтобы к власти пришли новые люди. Мы прекратили продажу мест в партийных списках. Ранее лидеры партий при составлении списков кандидатов продавали первые места за сотни тысяч долларов. Теперь не будет золотых мандатов", - заверил глава государства.

Напомним, выборы депутатов назначены на 28 ноября.