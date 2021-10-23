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Жапаров: Мы прекратили продажу мест в партийных списках

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- Бакыт Басарбек
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На предстоящих выборах депутатов мы прекратили продажу мест в партийных списках, а также упразднили все коррупционные схемы также упразднены. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, теперь будет смешанная парламентская система.

"Мы делаем все возможное, чтобы к власти пришли новые люди. Мы прекратили продажу мест в партийных списках. Ранее лидеры партий при составлении списков кандидатов продавали первые места за сотни тысяч долларов. Теперь не будет золотых мандатов", - заверил глава государства.

Напомним, выборы депутатов назначены на 28 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/408330
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, пресс-конференция
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