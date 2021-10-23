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Жапаров: До конца этого года из России еще поступит 190 тысяч тонн бензина

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- Бакыт Басарбек
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Из-за высоких цен на продукты, и чтобы создать государственный запас продовольствия на закупку пшеницы нами было выделено 1,5 млрд сомов и 300 млн сомов для покупки растительного масла и сахара. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, разработана Концепция аграрного развития страны на 2021-2025 годы.

"Впервые государство оказало помощь 3 тыс. фермерам в виде субсидии для закупки дешевых семян. Освоены новые орошаемые земли. На грант от КНР два введены в работу два ирригационных объекта и 1716 га орошаемых земель выдано на сельхозработы. Сейчас строятся 8 ирригационных объектов. До конца этого года из России еще поступит 190 тысяч тонн бензина и 65 тысяч тонн дизельного топлива",-сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/408332
Теги:
ГСМ, Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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