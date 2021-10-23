Президент назвал сумму возмещенного ущерба по коррупционным делам

С коррупционерами ведется жесткая борьба, несмотря на их статус. Об этом сегодня заявил президент Садыр Жапаров на итоговой пресс-конференции в госрезиденции "Ала-Арча".

По его словам, один из показателей борьбы с коррупцией - возмещение государству причиненного ущерба.

"В рамках борьбы с коррупцией по досудебному производству возбуждено 854 дел. Сумма возмещенного ущерба - 7 млрд 464 млн сомов. В рамках этой борьбы и для создания хороших условий развитию бизнеса в стране, образован Антикоррупционный деловой совет",- заявил глава государства.