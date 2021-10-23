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Президент назвал сумму возмещенного ущерба по коррупционным делам

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- Бакыт Басарбек
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С коррупционерами ведется жесткая борьба, несмотря на их статус. Об этом сегодня заявил президент Садыр Жапаров на итоговой пресс-конференции в госрезиденции "Ала-Арча".

По его словам, один из показателей борьбы с коррупцией - возмещение государству причиненного ущерба.

"В рамках борьбы с коррупцией по досудебному производству возбуждено 854 дел. Сумма возмещенного ущерба - 7 млрд 464 млн сомов. В рамках этой борьбы и для создания хороших условий развитию бизнеса в стране, образован Антикоррупционный деловой совет",- заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/408333
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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