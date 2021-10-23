Рост ОРВИ среди детей встревожил врачей Кыргызстана

"Пандемия коронавируса изменила всю ситуацию в структуре заболеваний. И именно в этот период, а особенно нынешней осенью, количество обращений детей с острыми респираторными заболеваниями, ОРВИ, болезнями органов дыхания намного возросло. Это действительно тревожная ситуация. Но драматизировать ее тоже не следует", - сказала в интервью VB.KG кандидат медицинских наук, педиатр, пульмонолог-аллерголог, ассистент кафедры факультетской педиатрии КГМА им.Ахунбаева, зав. отделением педиатрической службы Медцентра КГМА Айнура Жекшенова.

-На какие симптомы болезни у детей нужно обратить внимание?

- Если это маленький ребенок, то по его поведению уже можно заподозрить болезнь. В частности, по тому, как он ведет себя с окружающим миром и теряет к нему интерес, в том числе к игрушкам и другим развлечениям, отказывается от еды и даже воды. Родители часто пропускают этот момент, хотя чем быстрее будет оказана помощь, тем будет лучший прогноз лечения в будущем. Если распознать, оказать помощь и пролечить ОРВИ на первых стадиях и давать ребенку достаточное количество жидкости, то это уже облегчит его самочувствие! Если этот момент пропустить, то может начаться пневмония. А это уже действительно грозное состояние. Родители, когда обращаются за помощью в центр, говорят, что у ребенка были просто сопельки и кашель, а когда мы начинаем смотреть и слушать его, то у него уже развилась пневмония.

Вообще для ОРВИ характерны такие симптомы, как повышение температуры, головная боль, кашель, слабость. В последние полтора года в этот букет добавились и признаки коронавируса. Его симптоматическая картина в первые дни также смазана. Именно поэтому при первых признаках недомогания ребенка нужно вызвать врача на дом, поскольку надо уточнить его диагноз.

-То есть дома лечить ребенка не рекомендуете?

- Если вызванный врач назначит лечение и посчитает, что ребенок не нуждается в госпитализации, то, безусловно, он может продолжать лечение в домашних условиях. Но ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Часто, когда захожу в аптеку, то слышу, как продавец-фармацевт рекомендует родителям купить то или иное лекарство и назначает ошибочное лечение. Нередко, например, у детей первых двух лет наблюдается просто ОРВИ или ОРЗ, когда им противопоказаны отхаркивающие препараты, но происходит всё наоборот, и состояние ребенка от них ухудшается, так как они усиливают кашлевой рефлекс. Как правило, детям до двух лет нужно просто промыть нос, очистить его от слизи, и кашель пройдет. Но вместо этого родители зачастую дают ребенку разные сиропы, и кашель усиливается вплоть до того, что малыш поступает к нам уже с явлениями обструктивного бронхита. Поэтому заниматься самолечением, тем более детей, смертельно опасно.

Болезни органов дыхания у детей занимают сегодня во многих странах превалирующее первое место, в том числе в Кыргызстане. Это связано с незрелостью детского организма, когда иммунитет еще не дозрел, а он, известно, формируется только тогда, когда организм ребенка встречается с респираторными бактериями и инфекцией.

- Не могу не спросить о мерах профилактики болезней органов дыхания, в частности, ОРВИ у детей.

- Самое простое правило – ребенок должен гулять, у него должен быть режим и он должен вовремя утром вставать и вовремя ложиться спать. Надо ограничить его увлечение компьютерами и гаджетами. Большинство родителей, не понимая вреда от них, не обращают внимания на это. И тем самым сбивают нормальный ритм жизни своего ребенка, ведь есть определенные биоритмы сна и определенные часы, когда происходит выработка необходимых для нашего организма гормонов. Человечество издревле придерживалось солнечных и лунных часов, когда в каждый определенный час суток работает определенный гормон. Если связь между выработкой этих гормонов соблюдается, то, конечно же, формируется иммунитет, а чтобы он был хороший, в первую очередь, необходимы полноценный сон и свежий воздух.

Многие родители говорят мне, что их ребенок ложится спать вместе с ними в 23.00 и позже. Ребенок должен быть в постели уже в 20.30, потому что в 22.00 начинает формироваться гормон мелатонин, и если его синтеза в организме достаточно, то идет хороший метаболизм, и иммунитет работает. Соблюдающие режим дети, как правило, более спокойные, а не возбужденные, не агрессивные и злые.

Еще одно простое правило профилактики многих болезней у детей, в том числе органов дыхания, – это питание. В меню должны присутствовать каши, творог, яйца, овощи, молочные продукты. Максимально надо сократить потребление сахара до 2 столовых ложек в день, булочек, печенья и так далее, продукты с усилителями вкуса и красителями. Но, к сожалению, сплошь и рядом видишь картину, как бабушки, мамы, встречающие детей из школы, суют ребенку либо сэндвич, либо чипсы. Вы же ведете ребенка домой, так накормите его полноценной и полезной пищей! От нее он станет умнее, здоровее.

Это касается и родителей, имеющих маленьких детей. В наших магазинах сейчас большое количество детских пюре, сухих смесей и завтраков, среди них много смесей-пустышек, которые содержат эмульгаторы, консерванты и обладают анальгезирующим эффектом. Многие родители не знают и не понимают этого, а также, когда и каким образом нужно вводить правильный прикорм. Поэтому у детей часто встречается аллергия, их приводят к нам с диатезами, которые иногда доходят до экземы. А это свидетельствует о том, что родители к вопросам питания относятся, мягко говоря, не совсем внимательно.

Более того, нередко к нам поступают дети, например, после посещения родителями китайского или японского ресторанов, где они поели суши или еще что экзотическое, и у ребенка случился отек Квинке или выраженная генерализованная крапивница, и приходится оказывать уже экстренную помощь.

Кстати, по данным центра электронного здравоохранения Минздрава КР, число аллергических заболеваний за последние пять лет возросло в два с половиной раза. Среди них - аллергические риниты, конъюктивиты, риноконъюктивиты и поллинозы. Все они - отражение нашей непростой экологической ситуации, неправильного питания. Количество таких больных превалирует обычно в осенне-зимний период. Это связано с тем, что именно в этот период происходит загрязнение воздуха, скученность в детских дошкольных и школьных учреждениях.