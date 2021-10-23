Жапаров: После закрытия Финпола увеличились налоговые поступления

Из-за того, что предпринимателям не давали работать и создавали им препятствия, был упразднен Финпол. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, после закрытия ГСБЭП налоговые поступления возросли.

"После этого почти за месяц налоги на 5 млрд сомов выросли. До этого бизнесменам не давали нормально работать. Я пытался с этим бороться, но не получилось. Пришлось упразднить Финпол и сразу выросло поступление налогов", - сказал глава государства.

Напомним, ранее бывший глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев заявил, что из-за того, что упразднили ГСБЭП у него есть обида на президента.