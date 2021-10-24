Для иностранцев расширятся возможности трудоустройства в РФ

В России до конца года намерены в полной мере запустить унифицированную поисковую систему "Работа без границ". Она позволяет потенциальному мигранту, не выезжая из своей страны, найти в РФ необходимую вакансию.

Об этом во время видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск рассказал заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян. Именно этим банком был разработан данный ресурс, который запущен 1 июля 2021 года и продолжает совершенствоваться.

Система была создана в расчете на все страны Евразийского экономического союза. Но в первую очередь продвигается для России как страны с наибольшим миграционным притоком. В целом же количество пользователей уже превысило 47 тысяч человек, а количество обращений составило более 101 тысячи.

Это – уже второй цифровой продукт, разработанный в минувшие месяцы Фондом цифровых инициатив ЕАБР. Первый - "Путешествую без COVID-19" – призван обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавируса. С момента запуска этого приложения им воспользовалось уже свыше миллиона человек.

По словам Саркисяна, в случае с системой "Работа без границ" поставлена цель завершить работу к концу 2021 года. С тем, чтобы начиная с 2022-го мигранты, приезжая в Россию, "могли бы пользоваться цифровыми и очень комфортными услугами". И, прежде всего, не выезжая из своей страны, найти благодаря приложению соответствующее рабочее место, вакансию, выяснить все вопросы, связанные с ней, "выбрать регион по душе, узнать размер зарплаты, пройти определенные этапы регистрации, которые раньше он должен был делать, будучи в стране, где ищет работу, а теперь - дистанционно".

Пользователи также смогут дистанционно решить вопросы проживания, социального страхования и обустройства детей в школьных, дошкольных учреждениях, другие проблемы. Предусмотрен целый набор услуг, предоставляемых дистанционно, по мере востребованности они будут наращиваться, вплоть до защиты интересов мигрантов. "Макеты рабочей версии приложения уже готовы, идет апробация некоторых сервисов", - уточнил замглавы ЕАБР.