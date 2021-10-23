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Государство само будет разрабатывать месторождения драгоценных металлов

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- Айжан Мамбеталиева
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"Отныне государство само будет разрабатывать месторождения драгоценных металлов", - сказал президент Садыр Жапаров сегодня, 23 октября, на пресс-конференции для отечественных и зарубежных СМИ.

Как отметил глава государства, в рамках его указа о реформировании горнодобывающей промышленности разработан законопроект "Кодекс о недрах" и с его принятием все законы в сфере добычи полезных ископаемых будут объединены в один общий документ, что устранит все противоречия.

Кроме того, для разработки государством этих месторождений основана Национальная горнодобывающая компания - Государственное предприятие "Кыргызгеология".

"В целях защиты национальных интересов и развития горнопромышленной отрасли нашей страны государство получило полную возможность самостоятельно разрабатывать свои месторождения, и соответствующий закон в этом направлении уже подписан. Мы не говорим о прошлом, мы говорим о будущем.

Кроме всего прочего, отныне все рекультивационные счета пользователей недр будут накапливаться в государственных банках. В рамках запуска стратегических объектов в марте текущего года на месторождении Джер-Уй в Таласской области введён в эксплуатацию золоторудный комбинат.

По предварительным подсчётам, от работы горнодобывающего предприятия бюджет Кыргызстана будет ежегодно получать до 4 миллиардов сомов налоговых и других отчислений, а на развитие региона будет поступать приблизительно 300 миллионов сомов", - подчеркнул глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/408345
Теги:
законопроект, президент, пресс-конференция
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