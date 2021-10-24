Миграция в РФ из стран ЦА все больше "феминизируется"

В Россию среди стало въезжать все больше женщин из стран Центральной Азии. Об этой тенденции было заявлено на состоявшейся в Москве международной конференции "Женское лицо миграции. Трудовая миграция без рисков".

Организаторами конференции выступили Комиссиия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Гильдия межэтнической журналистики и межрегиональная общественная организация "Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений "Мекеним Ала-Тоо". Участие в актуальной дискуссии приняли представители НКО, дипломатического корпуса и диаспоральных объединений кыргызстанцев в России.

Главными темами конференции стали социализация, юридическая поддержка мигрантов, их взаимоотношения с работодателями и другие проблемы. Все они рассматривались и применительно к женщинам-мигранткам.

Как отмечалось на конференции, от 40 до 50 процентов въезжающих в РФ из Кыргызстана составляют женщины. А доля въезжающих таджикских или туркменских женщин не менее 10 процентов от мигрантов из этих стран.

При этом если раньше женщины приезжали как члены семьи и лишь эпизодически устраивались работать, то за последние годы наблюдается тенденция их вовлечения в трудовую миграцию. Кто-то едет вслед за мужьями, отправляющимися на заработки, но среди приезжих есть и вдовы, и разведенные, которые пускаются в путь в надежде устроить личную жизнь. В целом же увеличение женщин в среде мигрантов эксперты расценивают как показатель, того, что многие планируют укорениться в России.

По примерным оценкам, среди выходцев из стран СНГ, получающих в РФ разрешение на работу, около 20 процентов – представительницы слабого пола. Их охотно берут на работу в сферу услуг и найма – в качестве нянек, гувернанток. Кроме того, у женщин-мигранток лучше складываются отношения с полицейскими, и они реже конфликтуют с работодателями.

Вместе с тем, женское лицо миграции намного сложнее мужского, считает заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Маргарита Лянге. Женщины- мигранты, часто приезжающие с детьми, гораздо более уязвимы, и по сравнению с мужчинами куда больше рискуют. В списках их рисков - психологическое, физическое и, сексуальное насилие, жестокое обращение, неадекватные условия труда и жилья, отсутствие доступа к медицинской помощи, сложности с устройством детей в школу и детсады.

Маргарита Лянге отметила и такую негативную тенденцию, как отказ женщин-мигранток от детей. Подобных случаев становится больше, и таких ребятишек, к сожалению, не торопятся усыновлять.

По словам Лянге, это проблема не только детей-"отказников", но и самих женщин, потому что ни одна из них в нормальных условиях не откажется от своего ребенка: "За каждым таким случаем стоит ужасная трагедия, и нам важно так выстроить миграционную политику, чтобы таких случаев не происходило".

Но среди женщин-мигранток, как подчеркивалось, есть и немало позитивных персонажей - успешные бизнесмены, матери, совмещающие материнство и общественные нагрузки. Участники конференции призвали диаспоры провести мониторинг среди мигрантских сообществ, чтобы выявить женщин-лидеров и попытаться их интегрировать в бизнес-сообщество России.

Следует отметить, что представители кыргызской диаспоры уже не впервые инициируют общественные дискуссии по данной актуальной проблематике. Так, нынешней весной в Екатеринбурге, в Уральском государственном экономическом университете прошла международная конференция "Женское лицо миграции. Позитивная роль женщин-мигрантов". Она состоялась в результате совместных усилий данного вуза и Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан – Урал".

Председатель этой организации Гулшан Долонбаева отметила, что женщины, приехавшие на постоянное место жительства в Россию, относятся к категории социально незащищённых граждан и нуждаются как в юридической, так и психологической поддержке. "Женщина – не только трудовой мигрант. На её плечах лежит большая ответственность за свою семью, поэтому любые трудности, стрессы оказывают влияние на психологическое состояние и работоспособность", - подчеркнула Долонбаева.