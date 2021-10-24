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Кыргызстан расширяет туристические связи с Уралом

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- Евгений Денисенко
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Сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге приняли участие в работе круглого стола, организованного в рамках II Регионального интерактивного форума "Эткер-Наследие". Одной из тем форума стало развитие сотрудничества в сфере туризма.

Организаторами форума выступили Чувашский культурный центр Свердловской области и Уральский союз туриндустрии. На форуме было представлено более 60 экспозиций, выставки национальных и культурных брендов народов Урала, к онлайн трансляции форума присоединились зрители из более 16 регионов России и шести стран мира. Важным деловым мероприятием стало проведение круглого стола "Развитие межнационального взаимодействия и сохранение традиций народов Урала в условиях реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В ходе круглого стола консул Чолпонай Аджиматова выступила с информацией о туристическом потенциале Кыргызстана, в частности о разнообразных видах туризма, которыми славится республика. Рассказала о достигнутой договоренности генконсульства с авиакомпанией "Уральские авиалинии" по маршруту Екатеринбург-Тамчы-Екатеринбург, благодаря чему многие уральцы смогли отдохнуть в Иссык-Кульской области. Также были продемонстрированы видеоролики, знакомящие с ландшафтами, достопримечательностями, особенностями истории, культуры и быта Кыргызстана.

С туристическим потенциалом Кыргызстана сотрудники генконсульства КР в Екатеринбурге познакомили в нынешнем году участников и ряда других международных мероприятий.

Так, недавно побывали на международной туристической выставке "EXPOTRAVEL-2021", проходившей на площадке Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Это ежегодное мероприятие собрало на сей раз более 6 тысяч посетителей, его партнером выставки выступили Вышеградская группа стран: Венгрия, Польша, Словацкая Республика и Чешская Республика.

Кыргызские дипломаты также участвовали в Международной туристской выставке "Лето-2021", организовывавшейся в столице Свердловской области, в заседании правления Уральской ассоциации туризма. Последняя включает более 60 участников, среди которых - крупнейшие туроператоры, туристические агентские сети, авиакомпании, высшие учебные заведения, страховые компании, гостиницы, санатории. И одной из важнейших задач провозглашает укрепление партнерства с туристскими ассоциациями и организациями других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. На сайте УАТ размещалась информация о КР – "Календарь событий Кыргызской Республики", "Туристический потенциал Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей Кыргызской Республики".

Многоформатное сотрудничество между Кыргызстаном и Свердловской областью осуществляется на основе двустороннего межправительственного соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах, заключенного 28 марта 2019 года в Бишкеке. Действует также двусторонняя межправкомиссия по координации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. К числу приоритетов в нем отнесено налаживание и развитие взаимодействия в сфере туризма.


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URL: https://www.vb.kg/408351
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