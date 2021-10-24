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Бишкекчан приглашают на разговор о ценообразовании туров в 2022 году

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- Светлана Лаптева
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Руководитель ассоциации турператоров Сергей Глуховеров разместил в сетях приглашение на общее собрание для всех, кто относит себя к миру туризма.

- Темой разговора определили "Транспортные вопросы в туризме и ценообразование". Цены на бензин взлетают, запчасти дорожают, туристов мало… Нужно прийти к общему решению, как считать цены 2022, чтобы и транспортникам было хорошо, но при этом, чтобы и туры в Кыргызстан не стали намного дороже. Весь Мир снижает цены, чтобы заманить туристов, а нам, к сожалению, придется поднимать… Можем и вообще без тур потока остаться… Поэтому хотим все вместе подумать и прийти к решению.

Плюс есть отличное предложение о создании платформы, где можно будет указывать, кто и когда едет в одну сторону, чтобы другие тур операторы могли сразу же с той точки предлагать заказы. Тогда двум тур фирмам не нужно будет платить пустые переезды по 400-700 км, а водители сразу смогут получать хорошие заказы одной цепочкой. Этим сможем сдерживать удорожание тур продуктов и конкурировать с другими странами!

Идей много, пора воплощать их в жизнь!

Всем кто хотел бы прийти на встречу - добро пожаловать!

Адрес и время:

Понедельник, 25.10, в 13 часов, здание "ololo Freelander", Чуйкова, 185.

Ориентир Боконбаева с Молодой Гвардией. Можете оставить машину возле бассейна "Дельфин" и пройти 200 метров пешком на запад вдоль железной дороги.


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URL: https://www.vb.kg/408355
Теги:
туризм, Кыргызстан
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