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На этой неделе в Кыргызстан поступит вакцина Pfizer

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- Нина Ничипорова
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Поступление вакцины Pfizer в Кыргызстан по международному механизму COVAX ожидается 27 октября. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, накануне министр Алымкадыр Бейшеналиев посетил Республиканский центр иммунопрофилактики и проинспектировал условия для хранения и использования вакцин, а также ознакомился с готовностью сотрудников центра к приему, транспортировке вакцины Pfizer/BioNTech.

Он посетил и другие организации общественного здравоохранения республиканского уровня, а также поручил руководителям службы госсанэпиднадзора обратить особое внимание на состояние и условия работы ПЦР-лабораторий.

"Мы должны быть готовы к эпидемиологическому подъему сезонных вирусных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции. В связи с этим в настоящее время планируется расширить лабораторные подразделения Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В целях исключения длинных очередей на ПЦР-исследование будем постоянно пополнять запас необходимых инструментов и оборудования", - сказал глава Минздрава.


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URL: https://www.vb.kg/408357
Теги:
вакцина, ПЦР, Минздрав
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