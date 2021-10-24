На 154 км автодороги Бишкек-Ош произошло ДТП, два человека погибли

На 154 километре, авто дороги Бишкек-Ош (Суусамырская долина) произошло ДТП с участием автомашин марок Toyota Estima и Toyota Camry.

Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В результате ДТП двое мужчин погибли и десять человек (5 мужчин, 4 женщины и 1 девочка) пострадали. Их данные уточняются.

На место происшествия было привлечено пять спасателей которые извлекли тела из машины и передали сотрудникам МВД. Пострадавшие были доставлены в Кара-Балтинскую городскую больницу на скорой помощи и попутными машинами.