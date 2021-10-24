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Институт киноискусства в США учредил стипендию имени погибшей Хатчинс

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- Бакыт Стамов
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Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию в память о кинооператоре Галине Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая во время съемок вестерна с Алеком Болдуином в США.

"Одни лишь слова не могут описать потерю человека, столь дорогого для сообщества AFI… Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях", - отмечается в сообщении института.

Галина Хатчинс училась в Американском институте киноискусства (AFI). Степендию имени Хатчинс будут предоставлять женщинам, работающим в кинематографе.

В настоящий момент AFI собирает средства на финансирование стипендии, сообщается на сайте, где каждый желающий может сделать разовое или ежемесячное пожертвование.


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URL: https://www.vb.kg/408361
Теги:
кино, премия, США
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