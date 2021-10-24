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12 человек с пищевым отравлением обратились в Железнодорожную больницу

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- Айжан Мамбеталиева
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По оперативным данным пресс-центра министерства здравоохранения, в инфекционное отделение Железнодорожной больницы 23-24 октября с пищевым отравлением обратились 12 пострадавших, из них трое дети.

В настоящее время стационарное лечение получают три женщины, состояние медиками оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

По данным заведующего отдела гигиены питания Центра госсанэпидемнадзора Бишкека, Махамата Мурзашева, пострадавшие употребляли роллы в кафе "Империя пиццы" расположенных в четырех разных точках города. Специалистами ЦГСЭН проводится эпидрасследование, по итогам которого будет дана дополнительная информация.


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URL: https://www.vb.kg/408364
Теги:
отравление, дети, больница, Госсанэпиднадзор
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