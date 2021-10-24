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Осеннее предостережение врачей аллергикам на фоне пандемии COVID

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- Нина Ничипорова
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"В группу повышенного риска из-за распространения коронавируса входят не только пожилые люди и те, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, но и аллергики, - сказал в интервью VB.KG член научно-консультативного комитета по COVID-19, доктор медицинских наук, профессор КРСУ Шайирбек Сулайманов. – Поэтому сегодня во всем мире, в том числе в Кыргызстане, так остро стоят вопросы диагностики, клинических проявлений, борьбы с осложнениями, терапии, профилактики, в том числе вакцинации при новой коронавирусной инфекции".

По мнению профессора Сулайманова, важна также идентификация факторов риска тяжелого течения заболевания, особенностей развития COVID на фоне хронических недугов - сахарного диабета, артериальной гипертензии, почек и других и различной реактивностью иммунитета организма человека.

- Есть ли связь между аллергическими и инфекционными заболеваниями, в частности между острыми респираторными вирусными инфекциями и аллергией?

- В основе возможного сосуществования аллергических и инфекционных заболеваний лежит общность гуморальных и клеточных механизмов иммунного ответа. Риск развития инфекционной аллергии увеличивается при наличии у пациента наследственной предрасположенности к аллергии - атопии. Пусковым же фактором развития аллергических заболеваний часто служат вирусы кори и ветрянки, гриппа, парагриппа, риновирусы, энтеровирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и коронавирусы (SARS-CoV-2).

Большинство пациентов с аллергией предрасположены к острой респираторной вирусной инфекции. Вирусы и связанные с пандемией превентивные гигиенические меры нередко выступают факторами обострения бронхиальной астмы, атопического дерматита. ОРВИ, в том числе коронавирусная инфекция, может усугублять клиническое течение астмы, аллергического ринита и значительно усложнить дифференциальную диагностику. Это связано с тем, что ОРВИ, в том числе коронавирусная инфекция, и проявления аллергии со стороны дыхательных путей имеют ряд таких схожих симптомов, как кашель, чихание, затрудненное дыхание, головная боль, утомляемость, насморк.

В республике пока проблематичными являются вопросы своевременной диагностики, адекватной терапии аллергических заболеваний и обеспеченность врачей информационно-методической литературой. Хотя международные организации - Европейское респираторное общество, Европейская академия аллергии и клинической иммунологии, Американское общество по контактному дерматиту разработали важные рекомендации по ведению пациентов с аллергией в период пандемии COVID-19. Они не только помогут снизить риск неблагоприятного течения COVID-19 у больных с ней, но и спасти им жизнь.

- Можно ли делать прививку аллергикам?

- Американские ученые опубликовали информацию об аллергических реакциях после приема первой дозы вакцины Moderna COVID-19. Из более 4 млн. первых доз вакцины было зафиксировано 1266 (0,03%) случаев побочных эффектов, в том числе 10 случаев анафилаксии (показатель 2,5 случая на миллион введенных доз вакцины). 50 процентов вакцинированных пациентов до этого имели аллергические реакции. С момента введения вакцины и развития нежелательных реакций проходило 7,5 минут (диапазон - от 1 до 45 минут). Другие пациенты жаловались на зуд, сыпь, зуд во рту и горле и другие респираторные симптомы. Но все пациенты в последующем выздоровели.

По мнению исследователей и разработчиков вакцин, противопоказаний к вакцинации от коронавируса для аллергиков нет, однако аллергия не должна находиться в стадии обострения. Кроме того, нужно поберечь иммунную систему от лишней нагрузки и избегать контакта с аллергеном несколько дней до и после вакцинации. Но перед вакцинацией аллергику обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом и при необходимости пройти обследование. И, конечно, соблюдать все меры предосторожности, чтобы вообще не заболеть коронавирусом.


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URL: https://www.vb.kg/408365
Теги:
КРСУ, врачи, коронавирус, профилактика
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