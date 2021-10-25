Занимают чиновники, отдают горожане

Мэрию обвинили в том, что она без согласования с бишкекчанами берет в долг большие средства на покупку автобусов. Активисты отмечают, что в конечном итоге за все кредиты, взятые чиновниками, приходится рассчитываться простым людям. Ведь именно налоги на сегодняшний день являются основным источником пополнения бюджета.

Недавно мэрия обозначила свои планы по приобретению автобусов большой вместимости за счет средств Европейского банка реконструкции и развития, а также Азиатского банка развития. Первая организация готова выделить 33 миллиона евро. Из них 41 процент - это грант, а остальное - кредит с низкой процентной ставкой и долгим сроком. Деньги выделяются в рамках проекта "Улучшение системы муниципального общественного транспорта города Бишкека", и на них планируют приобрести от 250 до 300 машин, работающих на газе.

АБР предоставляет 50 миллионов долларов - половина из них - кредит, другая - грант. На них хотят купить уже электробусы. Причем 670 тысяч долларов из этой суммы будет потрачено только на создание инфраструктуры.

Однако далеко не у всех горожан эти новости вызвали бурную радость. В Интернете активно обсуждается заявление, сделанное одним из бишкекских активистов. Он отметил, что мэрия столицы постоянно обещает золотые горы в виде покупки автобусов. Но при этом не имеет возможности нормально содержать автопарк из–за банального отсутствия инфраструктуры. В частности, не хватает газовых заправок. А про строительство станций зарядки для электробусов и говорить страшно ввиду их стоимости.

Также активиста возмутил тот факт, что в кредитном договоре с АБР есть пункты о создании отдельных линий для электробусов. Ему непонятно, каким образом чиновники планируют их создавать. По его словам, даже в таком развитом мегаполисе, как Москва, имеется всего 800 таких машин, а в Алматы и вовсе 20. Это должно о чем–то говорить.

При этом рыночная стоимость одного электробуса составляет около 38 миллионов сомов. На эти деньги, по словам критика, можно закупить 3–4 автобуса на газе.

- Вы берете кредиты в долларах, даже не прогнозируя, чем это обернется через 5–10 лет, - говорит активист. - Например, на энергосектор мы за последние годы взяли почти 300 миллионов долларов. Но из–за роста курса этой валюты проиграли 5 миллиардов сомов.

Он считает, что в конечном счете выплачивать все кредитные обязательства будут обычные люди. Поэтому лучше найти инвесторов в лице частных компаний и передать автобусные маршруты на аутсорсинг, а кредитные средства потратить на благоустройство города.

Столичные власти поспешили ответить на эти обвинения, мол, все делается исключительно ради блага горожан, которых всего–то навсего хотят обеспечить "экологически чистыми и комфортабельными пассажирскими автобусами большой вместимости, которые будут работать на газомоторном двигателе и электричестве". Это цитата из официального сообщения муниципалитета.

Но самое интересное, что мэрия заодно решила припугнуть активистов и СМИ. Дескать, за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность, недвусмысленно намекая, что считает таковой вышеозвученное мнение. Поэтому–де проверяйте, что говорите и пишите, а не то чиновники могут обратиться в суд.

В общем, если послушать муниципалитет, то он является хорошим управленцем, а злые языки на него просто наговаривают. И, возможно, в это кто–нибудь и поверил бы, если не показательные примеры.

Столичные власти показали себя полностью неспособными содержать подвижной состав. При Тюлееве было закуплено более 400 автобусов. Но вскоре его сняли с должности, и работа автопарка существенно изменилась. Это привело к тому, что за машинами нормально не следили, и большая их часть пришла в негодность.

Естественно, те, кто за это ответствен, стали валить все на Тюлеева. Мол, приобрел хлам. Вот только небольшая часть купленных им машин, прошедших капитальный ремонт, ездит до сих пор. Следовательно, если нормально обслуживали все остальные, то работали бы и они.

Вот теперь резонный вопрос - где гарантия, что аналогичная судьба не постигнет те 300 автобусов на газе и электробусы, на которые сейчас берутся кредиты? Может, действительно прислушаться и отказаться от покупки, создав условия для частников и переложив на них хлопоты по содержанию общественного транспорта?