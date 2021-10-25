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85 человек с пищевым отравлением обратились в Железнодорожную больницу

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- Айжан Мамбеталиева
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По данным министерства здравоохранения, сегодня, 25 октября, на 7 часов 30 минут общее количество обратившихся за медицинской помощью в инфекционное отделение Железнодорожной больницы с пищевым отравлением составило 85 человек.

На данный момент стационарное лечение получает одна пациентка, ее состояние стабильное. Остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

В ходе эпидрасследования было выяснено, что пострадавшие употребляли еду в одном из кафе города, расположенных в разных точках.

Специалистами ЦГСЭН продолжается эпидрасследование.


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URL: https://www.vb.kg/408370
Теги:
Госсанэпиднадзор, Минздрав, Бишкек, Кыргызстан, больница
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