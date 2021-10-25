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Фонд Ага Хана помогает учителям поднимать санитарную грамотность детей

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- Айжан Мамбеталиева
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С 7 по 23 октября в рамках инициативы Фонда Ага Хана "Школы 2030", при поддержке проекта "Местное преобразование" был проведен тренинг более 100 педагогам из 50 школ и детских садов в Чуйской, Нарынской, Ошской и Баткенской областях. Целью данной инициативы является формирование и развитие жизненных навыков в области гигиены в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях для создания благоприятной и безопасной образовательной среды и профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Участники тренинга ознакомились с методикой обеспечения эффективных мер гигиены и санитарии среди детей в образовательных учреждениях. Учитель начальных классов в школе им. Т.Отунчиева, села Гульча, Алайского района Айжамал Алибаева отметила социальную важность роли учителей в соблюдении гигиены среди детей.

"Раньше я обращала внимание только на общий образовательный процесс в моем классе, сейчас же после тренингов я поняла, что я также ответственна в формировании положительных жизненных навыков в области гигиены. На тренинге я поняла, как на практике важно и нужно развивать гигиенические навыки, потому что вопросы гигиены важны как для детей лично, но также важно помнить и применять эти знания в классе, в школе, дома, в селе, где они живут", - сказала она.

Обучение было проведено на основе методического руководства "Формирование и развитие жизненных навыков в области гигиены", разработанного на базе платформы республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования и науки.

Проект осуществляется в рамках сотрудничества в области образования между Министерством образования и науки и Общественным фондом "Программа Поддержки Развития Горных Сообществ (MSDSP KG)" и реализуется Программами образования и раннего развития детей MSDSP KG.


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URL: https://www.vb.kg/408375
Теги:
Баткенская область, дети, детский сад, Нарынская область, Ошская область, Чуйская область, школа, Кыргызстан, учитель, COVID-19, COVID, Фонд Ага Хана
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