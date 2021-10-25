26 октября в некоторых районах столицы не будет воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 26 октября с 9 часов до 18 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

Это связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Ала-Тоо" и на городских водопроводных сетях.

Подачу воды прекратят в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности в жилых массивах "Ала-Тоо 1" и "Ала-Тоо 2".

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.