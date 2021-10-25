В Бишкеке прошел показ фильма "Семетей - сын Манаса"

В Бишкеке прошёл закрытый показ фильма "Семетей - сын Манаса" с участием членов правительства, деятелей искусства и других известных личностей Кыргызстана.

Как пояснил продюсер и сценарист фильма Омурзак Толобеков, цель данного показа- собрать экспертные мнения известных деятелей Кыргызстана из различных сфер перед окончательным монтажом кинопроизведения.

"Так как этот фильм будет транслироваться во многих странах мира мы решили показать вам рабочую версию фильма, чтобы учесть все пожелания и замечания. А также узнать вашу оценку", - сказал он.

Сам фильм участники мероприятия просмотрели с интересом. По крайней мере, заскучать он точно не давал, от начала до конца держа зрителя в напряжении. Сочетание красок, костюмов, музыки, потрясающих картин природы не оставили никого равнодушным.

После показа каждый из участников высказал своё мнение, в первую очередь отметив, что Омурзак Толобеков, практически, первый кыргызстанец, который взялся за столь сложную тему как эпос "Манас".

"Лёд тронулся и уже хорошо, что мы начали экранизировать наш великий эпос. Уверен, что это только начало и Омурзак Толобеков снимет ещё фильмы по эпосу "Манас", сказал в своём выступлении госсекретарь КР Суйунбек Касмамбетов.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов в свою очередь акцент сделал на воспитательный характер фильма.

"Наша молодежь, практически, не знает историю, эпоса и это крайне удручающе. Поэтому такие фильмы нужны очень для воспитания патриотизма. Фильм же "Семетей - сын Манаса" я считаю удался. Уверен, что после окончательного монтажа он будет ещё зрелищнее", - отметил чиновник.

Также дали свою оценку и другие известные личности Кыргызстана, такие как экс-министр сельского хозяйства Таалайбек Айдаралиев, экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков, известный врач Сабырбек Джумабеков, журналист Эсенбай Нурушев и другие.