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Глава СЭЗ "Бишкек" проводит предвыборную агитацию?

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- Бакыт Басарбек
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Генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров агитирует за кандидата в депутаты Адинай Марипову. Об этом редакции VB.KG сообщил гражданский активист Атай Бейшенбек.

По его данным, Тайчабаров написал пост на своей странице в соцсети в поддержку Мариповой.

Напомним, ранее в своём выступлении президент КР Садыр Жапаров заявил, что не допустит вмешательства чиновников в избирательный процесс.

По неподтвержденным данным, глава СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров и бывшая помощница президента Адинай Марипова являются близкими родственниками


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URL: https://www.vb.kg/408381
Теги:
выборы, парламент, #Выборы2021
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