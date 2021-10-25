Глава СЭЗ "Бишкек" проводит предвыборную агитацию?

Генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров агитирует за кандидата в депутаты Адинай Марипову. Об этом редакции VB.KG сообщил гражданский активист Атай Бейшенбек.

По его данным, Тайчабаров написал пост на своей странице в соцсети в поддержку Мариповой.

Напомним, ранее в своём выступлении президент КР Садыр Жапаров заявил, что не допустит вмешательства чиновников в избирательный процесс.

По неподтвержденным данным, глава СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров и бывшая помощница президента Адинай Марипова являются близкими родственниками