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Садыр Жапаров принял участие в мероприятии по случаю 110-летия Раззакова

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 25 октября, принял участие в торжественном мероприятии по случаю 110-летия выдающегося государственного и общественного деятеля Искаха Раззакова.

В своем выступлении, обращаясь к соотечественникам, Жапаров отметил, что с незапамятных времен наши предки боролись за становление и развитие нашего государства с великим древним кыргызским народом с глубокой историей и богатой генеалогией. Сегодня мы живем в независимом Кыргызстане, благодаря деяниям наших предков, которые любили свою страну и оставили неизгладимый след в ее становлении.

"Как говорится, "без уважения к прошлому не прославятся живые". История не простит нам, если мы не будем знать свое прошлое, не сохраним свой народ и землю, и не будем помнить наших предков. Нашим священным долгом должно быть сохранение наследия, которое они нам доверили, и передать его следующему поколению.

Наш народ всегда хотел, чтобы страну возглавлял чистый, справедливый и беспристрастный человек. Образцом для нас стали слова Исхака Раззакова: "Если я чист, если ты будешь чист, то и общество будет чистым". Его красноречивые слова и сегодня остаются нашим главным девизом.

Как говорится: "Человек рождается с судьбой". Как известно, Исхак Раззаков с ранних лет сталкивался со многими трудностями и прошел сложный путь. Однако он вырос крепким, учился в Самарканде и Москве, начал свою карьеру в Узбекистане и постепенно прошел много этапов государственной службы, а в 1945 году в возрасте 35 лет был назначен председателем Совета министров Киргизской ССР.

Исхак Раззаков, человек мужественный, порядочный и искренний, много работал, чтобы поднять уровень жизни своего народа и своей земли, просвещать наш народ.

Он внес значительный вклад в развитие культурной, образовательной и научной сфер республики. Обеспечено всестороннее образование кыргызской молодежи в вузах России. Благодаря его усилиям, в Кыргызстане были открыты университеты и успешно решена кадровая проблема, которая не решалась многие годы. Одновременно был рассмотрен вопрос об организации горячего питания школьников в учебных заведениях.

В то же время по его инициативе был построен ряд промышленных предприятий: завод по производству сельхозтехники, прядильная, трикотажная, обувная фабрики. Велось строительство культурных объектов, а также дорог, соединяющих регионы.

Таким образом, благодаря способностям и профессионализму Исхака Раззакова стали развиваться образование, культура, экономика и промышленность страны.

Ходят легенды о том, что Исхак Раззаков был красноречивым, дальновидным руководителем, человеком слова. В сложное послевоенное время в республике необходимо было пробудить гражданское сознание и двигаться вперед. Исхак Раззаков тщательно планировал все мероприятия, неустанно трудился, усердно следил за работой.

Великие личности отличаются своей простотой и человечностью. Наряду с умением держать свое слово, скромный характер и человеческие качества Исхака Раззакова еще больше повысили его авторитет.

Такие развитые, честные, великие люди, патриоты своей страны никогда не будут забыты. Поэтому наш священный долг всегда помнить о великих делах Исхака Раззакова".


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URL: https://www.vb.kg/408385
Теги:
президент, Кыргызстан, поздравление, история
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