В КР милиционеры нашли молодого человека, стрелявшего на свадьбе

В Кыргызстане вчера. 24 октября, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент со свадьбы. Трое молодых людей забрались на крышу частного дома, а потом один из них выстрелил в воздух, в этот момент другие гости находились во дворе.

Предположительно это происходило на свадьбе в одном из сел Чуйской области. И многие пользователи отмечают, что выстрелы из ружья соответствуют традиционному свадебному обычаю.

Сегодня ГУВД Чуйской области сообщает, что установили личность молодого человека, стрелявшего из оружия.

Сообщается, что данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 121 (Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах) Кодекса о проступках КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено местонахождение указанного видео, которое было совершенно в одном из домов расположенных в селе Буденовка Ыссык-Атинского района.

В ходе дальнейших мероприятий было установлено, личность мужчины запечатленного в видео материале, которым оказался М.И., 1999 года рождения. Молодой человек пояснил, что произвел два выстрела из огнестрельного оружия его отца на свадьбе своего брата, где в этот момент его сняли друзья и выложили у себя на страничке в социальных сетях.

В настоящее время сотрудниками милиции все обстоятельства выясняются.

Досудебное производство продолжается.