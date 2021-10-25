В Бишкеке автолюбители устроили разборки с водителем маршрутки (видео)

В Бишкеке очевидцы засняли на видео, как несколько мужчин устроили разборки с водителем маршрутки. Видео появилось в социальных сетях на страничке "Блэк лист". По словам автора видео именно агрессивные мужчины создавали аварийную ситуацию на дороге.

"Двое мужчин в кепках накидывались на водителя маршрутки. Мало того, что подрезали меня до этого. Я останавливалась. Через некоторое время увидела их впереди, они и тут подрезали. Подрезали маршрутку", - сообщает автор видео.

Сообщается, что ДТП произошло вчера, 24 октября, на улице Жибек-Жолу. После столкновения мужчины накинулись с кулаками на водителя маршрутки, а после разборок скрылись с места происшествия.