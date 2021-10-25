Бишкекчан ждут на выставке акварельных работ художника Владимира Кузнецова

27 октября в 15 часов в мемориальном доме-музее имени Семена Чуйкова состоится открытие выставки акварельных работ Кузнецова Владимира Михайловича "Страница творческой жизни".

Посетители выставки смогут полюбоваться 20 работами, созданными в период с 2012 по 2021 годы художника Кузнецова Владимира Михайловича.

Художник пишет акварелью пейзажи, натюрморты, портреты и преподает в Арт- студии рисунок и живопись. Его произведения находятся в частных коллекциях Германии, Франции, Австрии, Турции, Польше, США.

Справка: Владимир Кузнецов родился в 1949 году в Казахстане. Окончил в 1976 году Киргизское государственное художественное училище имени С.А.Чуйкова по специальности: художественное оформление. Далее направлен на работу в художественный фонд, где занимался оформительской работой. В группе с Кругловым В. М. и Михалевым А. Н. оформлял гостиницу "Кыргызстан".

Первая самостоятельная работа в Министерстве транспорта и дорог, где он оформил фойе, холл, актовый зал. Затем оформил помещения зданий Финансового техникума, Министерства водного хозяйства, центрального универмага в городеТаш-Кумыр, стелу на автовокзале Роза ветров в Чу (Казахстан), участвовал в работе над памятником Победы – венок над Вечным огнем, в музее Манаса изготовил 36 светильников в этно-национальном стиле. В 1979 – 1980 г.г. был преподавателем основ композиции и рисунка в машиностроительном техникуме.