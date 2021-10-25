В Минэкономики КР представили первого замминистра

Сегодня, 25 октября 2021 года в Министерства экономики и коммерции представлен первый заместитель министра Сейилбек Урустемов.

Соответствующее распоряжение от 20 октября 2021 года за №495 подписал председатель кабинета министров страны Акылбек Жапаров.

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев, представляя нового первого замминистра Сейилбека Урустемова центральному аппарату министерства, отметил, что он профессионал, имеет достаточно большой опыт работы, за эти годы проработал в Национальном банке КР, Департаменте Евразийской экономической комиссии.

"Как и прежде, перед министерством стоят важные задачи по реализации государственной экономической политики, уверен, что Сейилбек Урустемов в новой команде совместно будет эффективно справляться со всеми поставленными сегодня задачами", - подчеркнул Арзыбек Кожошев.

Он также выразил уверенность, что опыт и знания Сейилбека Урустемова будут способствовать дальнейшей успешной и целенаправленной профессиональной деятельности. Пожелал удачи, оптимизма и настроя на плодотворную работу.

В свою очередь, вновь назначенный заместитель министра Сейилбек Урустемов выразил благодарность за оказанное высокое доверие.

Добавим, что Данияр Иманалиев был освобожден от должности первого заместителя министра экономики в связи с переходом на другую работу.