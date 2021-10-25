Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

В Минэкономики КР представили первого замминистра

78  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 25 октября 2021 года в Министерства экономики и коммерции представлен первый заместитель министра Сейилбек Урустемов.

Соответствующее распоряжение от 20 октября 2021 года за №495 подписал председатель кабинета министров страны Акылбек Жапаров.

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев, представляя нового первого замминистра Сейилбека Урустемова центральному аппарату министерства, отметил, что он профессионал, имеет достаточно большой опыт работы, за эти годы проработал в Национальном банке КР, Департаменте Евразийской экономической комиссии.

"Как и прежде, перед министерством стоят важные задачи по реализации государственной экономической политики, уверен, что Сейилбек Урустемов в новой команде совместно будет эффективно справляться со всеми поставленными сегодня задачами", - подчеркнул Арзыбек Кожошев.

Он также выразил уверенность, что опыт и знания Сейилбека Урустемова будут способствовать дальнейшей успешной и целенаправленной профессиональной деятельности. Пожелал удачи, оптимизма и настроя на плодотворную работу.

В свою очередь, вновь назначенный заместитель министра Сейилбек Урустемов выразил благодарность за оказанное высокое доверие.

Добавим, что Данияр Иманалиев был освобожден от должности первого заместителя министра экономики в связи с переходом на другую работу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408402
Теги:
Минэкономики, назначение, Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  