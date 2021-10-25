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В Бишкеке продолжают демонтировать незаконные объекты

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек продолжает бороться с незаконными объектами в столице. Справиться с этой непростой задачей нам помогает спецподразделение МП "Тазалык".

После разъяснительных работ владельцы контейнера по проспекту Дэн Сяопина убрали его в добровольном порядке, освободив 48 квадратных метров муниципальной территории.

В 12-м микрорайоне демонтировали павильон. А в микрорайоне Асанбай демонтированы объекты облегченного типа точек питания "БЫЖЫ" и "Оазис".

Также убрали ограждение, препятствующее пешеходам в 10-м микрорайоне по улице Саманчина.

Также в добровольном порядке демонтированы капитальные заборы домов №52 и 54 по улице Маликова. Там же владельцы дома №51 добровольно убрали заборы и металлические ворота.


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URL: https://www.vb.kg/408404
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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