В Бишкеке продолжают демонтировать незаконные объекты

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек продолжает бороться с незаконными объектами в столице. Справиться с этой непростой задачей нам помогает спецподразделение МП "Тазалык".

После разъяснительных работ владельцы контейнера по проспекту Дэн Сяопина убрали его в добровольном порядке, освободив 48 квадратных метров муниципальной территории.

В 12-м микрорайоне демонтировали павильон. А в микрорайоне Асанбай демонтированы объекты облегченного типа точек питания "БЫЖЫ" и "Оазис".

Также убрали ограждение, препятствующее пешеходам в 10-м микрорайоне по улице Саманчина.

Также в добровольном порядке демонтированы капитальные заборы домов №52 и 54 по улице Маликова. Там же владельцы дома №51 добровольно убрали заборы и металлические ворота.