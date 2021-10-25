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УКС сообщает о ремонте улицы Иманалиева

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- Айжан Мамбеталиева
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Как сообщают в Управлении капитального строительства при мэрии Бишкека, на улице Иманалиева построили сети водоснабжения протяженностью 2,166 километра.

Такая работа проведена в рамках проекта "Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Южной планировочной зоне города Бишкек" с согласия ПЭУ "Бишкекводоканал".

В настоящее время подрядной организацией ОсОО "Инженерная защита" завершены работы по прокладке водопроводных труб.

На отрезке улицы от Рысмендиева до Балык Кумара будет проложено асфальтобетонное покрытие в два слоя толщиной 12 сантиметров по ширине дороги протяженностью 2,166 километра, также планируется устройство дорожного знака для пешеходов. Уже проложен первый слой асфальтового покрытия и идет подготовка для укладки второго слоя. Дорожные работы планируется завершить до конца октября.

Следует отметить, что после проведения земляных работ по прокладке сетей водоснабжения все нарушенные элементы благоустройства восстанавливает подрядная организация, в том числе, работы по восстановлению дороги.

Ранее по требованию горожан ПЭУ "Бишкекводоканал" проведены работы по замене существующего водопровода, благодаря которому жители улицы Иманалиева подключились к обновленной сети. По этой причине укладку асфальтового покрытия пришлось отложить.


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URL: https://www.vb.kg/408405
Теги:
Бишкекводоканал, дороги, ремонт
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