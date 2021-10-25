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Число отравившихся в "Империи пиццы" выросло до 118 человек

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- Айжан Мамбеталиева
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Число отравившихся в "Империи пиццы" выросло до 118 человек. Такие данные дает пресс-служба Министерства здравоохранения на 14 часов 30 минут. Общее количество обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения Бишкека и Чуйской области с пищевым отравлением составило 118 человек.

В Железнодорожную больницу обратились 98 человек, в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи 13 человек, в Чуйскую областную объединенную больницу 2 человека и 5 человек обратились в Центр общеврачебной практики Жайылского района.

Из них на стационарном лечении находятся в Железнодорожной больнице 10 человек и Городской детской больнице 13 детей. Состояние врачами оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.


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URL: https://www.vb.kg/408409
Теги:
Минздрав, отравление, Чуйская область, Бишкек, больница
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