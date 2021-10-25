Ударили мотоциклами и автомобилями по бездорожью (много фото)

В прошедшее воскресенье – 24 октября Народный клуб внедорожного движения "Штурмовик" отмечал свой день рождения – уже восьмой по счету, и в честь этой даты провел соревнования в облюбованном всеми "проходимцами" месте, на полигоне у села Озерное.

В соревнованиях приняли участие более 40 гонщиков на джипах и эндуро (кроссовые мотоциклы).

Заезды на джипах, как всегда, делятся на три категории: ТР1 – стандартные полноприводные машины; ТР2 – полноприводные автомобили в конструкцию которых внесены небольшие изменения; ТР3 – полностью переделанные автомобили, которые в народе называют котлетами.

Мотоциклисты избороздили здоровенную лужу посредине их трассы, предоставляя снимающей братии насладиться возможностью съемок сквозь тучи брызг, живописно перекрывающих пространство. Круг за кругом все больше разделяли толпу на лидеров и аутсайдеров. Лидеры бескомпромиссно бросались в атаку на водное препятствие и некоторые пострадали из-за этого, один упал, заглох, но, потом завелся и уехал, потеряв позиции, другой промок сильнее и так и остался на приколе.

Переделанные автомобили поразили своей возможностью преодолевать практически противотанковые рвы. Когда я увидел какую яму нужно переехать через примерно 300 метров после старта машинам класса ТР2, то сильно засомневался, что это возможно, но был посрамлен пилотами этих машин, с помощью лебедок и лопат яму сравняли до пригодного для езды состояния и стали наматывать круги.

Но самое интересное было оставлено на дессерт. Слово "монстры", я специально приберег для категории ТР3, это реальные "танки". Для них участок ямы приберегли практически непроходимый. Некоторые зрители даже возмущались – дескать тут настоящие танки не пройдут. В процессе атаки на восходящую стену рва, один автомобиль даже перевернулся на бок. И, как не старался экипаж – пилот и штурман, машину без помощи десятка зрителей, на колеса поставить не удалось, этот автомобиль так и сошел с дистанции.

В общем и целом празднование дня рождения удалось на славу. У зрителей была замечательная возможность, кроме просмотра соревнований, поучаствовать в различных викторинах, поесть плов, выпить кофейку.

А организаторам после окончания мероприятия еще долго пришлось собирать тонны мусора, приводя "поляну" в первозданное состояние.