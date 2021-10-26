"Как можно регулировать цены на продукты, если 80 процентов - импорт?!"

Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства "О государственном регулировании цен на социально значимые товары". Поможет ли документ (если он будет принят) обуздать фантастический взлет цен?

Государство собирается регулировать стоимость муки, хлебо–булочных изделий, молока, растительного и сливочного масла, баранины и говядины, риса, макаронных изделий, яиц.

В список не попали некоторые виды продовольствия, которые производятся в нашей стране. В частности овощи, фрукты и рыба. А это значит,что можно ожидать каких угодно сюрпризов.

Не указаны также импортные продукты. К примеру, детское питание, сахар, соль, чай и др. Как говорится в преамбуле проекта постановления, в данном случае цены зависят от курса валют, наличия числа посредников. А уж от них ничего хорошего ждать не приходится - исключительно коммерческий интерес.

Общественное обсуждение проекта постановления правительства только началось, а в редакцию "Вечернего Бишкека" уже звонят известные специалисты аграрной отрасли страны и высказывают мнения.

Жамин Акималиев, директор научно– исследовательского института земледелия:

- Инициатива Минэкономики своевременная и правильная. Давно пора остановить ценовой беспредел. Когда я был депутатом "легендарного парламента", то проголосовал за создание государственного антимонопольного агентства. Я и мои коллеги надеялись с помощью этой организации установить ценовой порядок на внутреннем потребительском рынке. Но вскоре стало понятно, что агентство не справляется со своими обязанностями, по существу идет на поводу у коммерсантов вместо того, чтобы бороться с ними решительным образом.

Нургуль Малабаева, генеральный директор ОАО "Ак–Куу" (Сокулукский район):

- Этот документ утопия, грезы. Как можно регулировать цены на продукты питания, если 80 процентов продовольствия в стране импортное?! В России и Казахстане поднялись цены на пшеницу, растительное масло и другие продукты питания. Разве мы сможем уговорить наших партнеров сделать для Кыргызстана скидки? Об этом смешно думать. Мы, птицеводы, зависим от зарубежных производителей кормов.

Принятие этого постановления может привести к тому, что местные фермеры откажутся продавать продукцию на рынках в ущерб себе. А государственных аграрных предприятий у нас не осталось. Так что очень рискованное дело затеяло Министерство экономики и финансов.

Абдымалик Эгембердиев, генеральный директор национальной ассоциации пастбищ "Кыргызжайыты":

- Порядок на внутреннем потребительском рынке наводить нужно было давно. Так называемые коммерсанты–перекупщики беззастенчиво грабят простой народ. Но все ли продумали авторы постановления? Возникают сомнения. Ни один фермер не будет продавать с большим трудом выращенный урожай себе в убыток, лучше отдаст на корм скоту. Государство должно закупать сельхозпродукцию по выгодным для крестьян ценам, а народу продавать по регулируемым.

Кроме того, давно пришла пора давать КАЖДОМУ фермеру длинные и дешевые кредиты, а еще лучше дотации. Тогда и цены стабилизируются.