Ратмиру сейчас очень нужна наша помощь

- У Ратмира животик, как шарик. Чем вы его кормили вчера? - строго спросила бабушка мальчика у его родителей. Но те не сильно волновались - обычное вздутие, с кем не бывает? Прошло два дня, живот увеличился еще сильнее. Ратмира повезли в больницу, сделали клизму и стали наблюдать. Шесть дней бездействия врачей очень дорого обошлись ребенку. Незрелые лейкоциты атаковали весь организм, началась бурная манифестация острого лимфобластного лейкоза. Были потеряны "золотые часы"...

Ратмир лежал в хирургическом отделении третьей детской больницы. Врач каждый день обещал привести инфекциониста и педиатра для консультаций. Они работали в соседнем корпусе, но так и не выбрали время для проведения консилиума. Что с ребенком, хирург не знал - его патологии в этом случае не было. Про онкологию он даже не подумал, ежедневные анализы были в пределах нормы.

- Ратмир стал припадать на ножки - это один из признаков болезни. Незрелые лейкоциты начинают бурно делиться в костном мозге, это вызывает боль в руках и ногах. Но тогда мы еще не знали этого... Знакомые посоветовали показать сына гематологам. Мы привезли сына в это отделение, показали анализы, врачи осмотрели Ратмира и сказали, что нужно срочно пересдать кровь в другой лаборатории. Результат оказался сомнительным. У Ратмира взяли пункцию спинного мозга... и 17 сентября разделило нашу жизнь на "до" и "после". У нашего малыша оказался острый лимфобластный лейкоз, - старается рассказывать спокойно папа мальчика Виталий Карпунов.

Родителям сразу сказали: если бы Ратмиру было 3 - 5 лет, то его бы стали лечить в Кыргызстане теми препаратами, которые у нас есть. Но мальчику всего год и восемь, в таком возрасте тактика должна быть иной и протокол химиотерапии тоже.

- Болезнь прогрессировала. Врачи сказали, что у нас есть десять дней, чтобы найти выход. Пока же они будут готовить ребенка к химиотерапии - делать десятидневную промывку организма. Нашему малышу поставили капельницу, которую не снимали ни днем, ни ночью. Каждую секунду капали в вену раствор, а мы с женой считали секунды. Время материализовалось: кап–кап–кап. Мы измеряли дни количеством флаконов с препаратами, их становилось все меньше. Жена была с сыном в больнице. Я искал варианты лечения за рубежом. Из Турецкой клиники пришел самый адекватный счет на лечение - 60 тысяч 500 долларов. Откуда у нас такие деньги? Я - повар, Сауле - повар, мама моя - пенсионерка. Но начальница моя - известный блогер - сказала, не бойся, соберем! И придумала первый пост для соцсетей - чтобы он был более заметным, написала она его от имени Ратмира. Заканчивается он словами: "Я знаю, папа меня спасет" - Виталий в этот момент не может больше сдержать слезы. Папы тоже плачут.

Фото маленького мальчика с большими карими глазами и нежными ямочками на щеках облетело Интернет за неделю. На жизнь Ратмирки скидывались и кыргызстанцы, и иностранцы. Тридцать тысяч долларов было собрано буквально за пару недель - это абсолютный рекорд! В клинике согласились принять оплату частями - малышу нужно было срочно начинать химиотерапию. Ратмир с мамой вылетели в Турцию, 7 октября у них началась химиотерапия. Врачи дают благоприятный прогноз и не перестают повторять - если бы он получил первую "химию" в Бишкеке, они бы не смогли ему помочь.

- Через десять дней нам нужно внести еще пятнадцать тысяч долларов, а до 7 ноября полностью рассчитаться за лечение. Но сейчас сбор уже не такой активный, так всегда бывает. Но нам не на кого наедяться, кроме добрых людей. Я только сейчас понял, насколько это мощная сила - людская поддержка. И дело не только в деньгах. У моего сына редкая группа крови - третья отрицательная. Все эти дни ему нужно было вливать все компоненты - тромбоциты, плазму, эритроцитарную массу. Когда я первый раз пришел в центр крови, мне сказали - такой группы у нас нет. Я на коленях готов был стоять, просил продать мне компоненты крови за любые деньги. Переливание нужно было делать срочно! Но когда крови нет - это страшно, ее не купить в аптеке. На помощь пришли волонтеры "Клуба 25", которые ищут доноров. Они разыскали ребят с "третьей отрицательной" даже в Караколе. 19 человек приехали оттуда, чтобы сдать кровь для Ратмирки. За все это время я не заплатил ни сома за препараты крови! - вспоминает Виталий.

Сейчас Сауле с сыном живут в маленьком мирке больничной палаты. Малыш начал привыкать к новой обстановке. Он не плачет во сне, а улыбается, как раньше - до болезни. А мама держит его за маленькую ручку даже ночью, чтобы не пропал. Но, к сожалению, детей с раком невозможно удержать даже крепкими материнскими руками. Единственный способ спасти их жизнь - дорогое, высокопрофессиональное, долгое лечение.

...В Кыргызстане уже сотни детей живут только благодаря народной поддержке. Простые люди компенсируют несостоятельность Минздрава, государства, скидываясь на лечение тяжелобольных ребятишек. Все это время на ЭЛСОМ Виталия не перестают приходить обычные суммы - 20 сомов, 50, 100, максимум - 500. Но когда отправляющих много, то маленькая помощь складывается в тысячи долларов! Друзья, Ратмиру сейчас очень нужна наша помощь - лекарство от его болезни есть, в эти минуты оно уже капает в вену ребенка. Теперь время для его родителей измеряется не только количеством капельниц, но и суммами, которые ежедневно перечисляются в копилку жизни мальчика. Мы с вами можем сделать так, чтобы для них время не остановилось.

Помочь Ратмиру можно, перечислив средства на:

"О!Кошелек" 0501254774 - Карпунин Виталий Викторович

"Элсом" 0501254774 - Карпунин Виталий Викторович

"Оптима Банк" карта 4169 5853 4313 8888

"Демир Банк" карта 4215 8901 1601 3126

"Каспи" карта 4400 4301 3819 4284

+77476179405 Nazira Masitova (тетя Ратмира)

"Сбербанк" 5336 6903 7145 7328 Абидова Марина Зумадиновна (тетя Ратмира)

Счет в "Демир Банке"

1180 0001 8692 7997 KGS - Карпунин Виталий Викторович

1180 0001 8692 8001 USD - Карпунин Виталий Викторович

1180 0001 8692 8102EUR - Карпунин Виталий Викторович

1180 0001 8692 8203 RUB - Карпунин Виталий Викторович

1180 0001 8692 8304 KZT - Карпунин Виталий Викторович

Счет Optima Bank 84018019102 USD - Карпунин Виталий Викторович.