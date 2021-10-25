По всей стране проведут проверки точек общественного питания

С целью недопущения вспышек инфекционных заболеваний и массовых отравлений, связанных с объектами, осуществляющими производство и оборот пищевой продукции, обеспечения пищевой безопасности и эпизоотического благополучия внесены изменения в 1 пункт постановления Правительства КР "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства" от 17 декабря 2018 года.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Согласно изменениям снят мораторий на проверку соблюдения требований технических регламентов и других нормативных правовых актов в сфере пищевой безопасности на объектах, осуществляющих производство и оборот (хранение, перевозка, реализация) пищевой продукции.

В связи с последним случаем массового пищевого отравления в Бишкеке специалисты центров госсанэпидемнадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.