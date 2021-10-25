Политическая партия "Ынтымак" сделала заявление на отказ ЦИК Таланту Мамытову в регистрации кандидатом от партии.

24 октября ЦИК отказала Таланту Мамытову в регистрации кандидатом в депутаты по списку партии "Ынтымак".

В заявлении партии говорится, что решение об этом ЦИК приняла при грубом несоблюдении процессуальных норм. К тому же заседание ЦИК проводилось в экстренном порядке в отсутствие кворума, поздно вечером в выходной день.

По предварительным данным, заседание ЦИК должно было быть проведено после приезда председателя Нуржан Шайлдабековой из Ташкента, во вторник 26 октября. Однако по неизвестным причинам ЦИК провел экстренное заседание в воскресенье 24 октября вечером, не уведомляя надлежащим образом уполномоченного представителя партии "Ынтымак". Ему позвонили в выходной день за полтора часа до назначенного времени заседания, то есть на 18 часов 30 минут. Затем время заседания передвинули на 17 часов, где без надлежащего уведомления и без участия представителя партии приняли решение об отказе в регистрации Таланта Маматова, о чем партия "Ынтымак" позже узнала из сообщений средств массовой информации.

Партия "Ынтымак" сообщает, что Талант Мамытов в связи с выдвижением в качестве кандидата в депутаты ЖК возложил полномочия торага ЖК на вице-спикера Аиду Касымалиеву. Письменное подтверждение этого поступило в ЦИК заблаговременно до заседания.

"В истории Кыргызстана не было ни одного случая, когда спикер парламента слагал бы с себя полномочия спикера для участия в выборах. Поскольку парламент является конституционным законодательным органом, принимающим решения только коллегиально и с участием большинства депутатов, в числе которых и торага, одновременно являющийся депутатом. В последнее время спикеры парламента в связи с участием в выборах, возлагали исполнение обязанностей на период выборов", - говорится в сообщении.

При этом, согласно указу президента "Об утверждении Реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики" от 31 января 2017 года в редакции указа президента от 18 октября 2021 года УП № 465, политическая государственная должность "Торага Жогорку Кенеша – является депутатом Жогорку Кенеша".

"Часть 2 статьи 21 конституционного Закона "О выборах президента КР и депутатов ЖК Кыргызской Республики" устанавливает исключения для депутата ЖК, который не обязан слагать свои полномочия в период выборов. ЦИК не принял во внимание, что кандидат Талант Мамытов является торага ЖК и одновременно действующим депутатом ЖК. Соответственно, требования статьи 21 конституционного Закона "О выборах президента КР и депутатов ЖК" не распространяются на Таланта Мамытова", - считают в партии.

Как говорится в заявлении, действующее законодательство позволяет торага ЖК участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша не прекращая исполнение должностных или служебных полномочий, так как торага ЖК избирается из числа действующих депутатов ЖК. Как аналогично и функционирует председатель ЦИК – как член ЦИК, избранный из числа членов ЦИК.

Кроме того, согласно части 2 статьи 3 Закона КР от 5 мая 2021 года № 59 "О Конституции КР", до избрания выборных органов и назначения должностных лиц всех уровней в соответствии с Конституцией в редакции настоящего Закона выборные и назначаемые государственные органы и должностные лица продолжают осуществлять свои полномочия до их избрания, формирования или назначения.

Как известно Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие.

В случае незаконности и несоответствия представленных документов, ЦИК должен был письменно уведомить партию и предоставить возможность для дополнения пакета необходимых документов и принятия соответствующих решений и устранения замечаний, если таковые имели место.

В данном случае ЦИК превысил свои полномочия, допустил вольную трактовку законодательства и применил избирательный подход. Если следовать логике ЦИК, то возможно, возникнет аналогичный вопрос в отношении таких выборных политических должностей, как председатели Комитетов Парламента и их заместители. В случае исполнения решения ЦИК, Парламент должен будет остаться без руководства, что напрямую будет негативно сказываться на деятельности всех органов власти и, по сути, главный законодательный орган страны будет парализован. В целях недопущения такой угрозы, в мировой практике не применяется сложение полномочий руководителей-парламентариев.

"Мы выражаем обеспокоенность, что избирательная кампания в Жогорку Кенеш началась с инцидента, заставляющего сомневаться в намерениях ЦИК обеспечить всем кандидатам и партиям соответствующие закону условия и возможность для участия в выборах", - говорится в заявлении.

Партия "Ынтымак" надеется, что за данным решением не стоят определенные политические группы и лица, оказывающие влияние на членов ЦИК, с целью создания преимуществ "своим", путем устранения политических конкурентов и "неугодных", что может привести к дестабилизации обстановки и социальной напряженности в преддверии парламентских выборов.

Как отмечают в партии, они до сих пор не получили решение ЦИК, не смотря на письменный запрос. В случае непредставления ответчиком копии обжалуемого акта, согласно ч 3. ст. 111 Административно-процессуального кодекса КР, где истец не может самостоятельно предоставить, он вправе указать в иске причины невозможности предоставления таких доказательств и ходатайствовать об их истребовании. В связи с непредставлением ЦИК копии обжалуемого акта, просим суд истребовать обжалуемое Постановление (решение) ЦИК.